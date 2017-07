Sanierer mit Mindestlohnphobie

Die Zeit der westdeutschen Rosinenpicker, die sich treuhänderisch verwaltetes Ex-DDR-Volkseigentum für »’nen Appel und ’n Ei« unter den Nagel rissen, ist längst vorbei. Heute nennen sich die Käufer zwar Investoren, Sanierer und »Retter in der Not«. Das Prinzip – Westunternehmer kaufen Ostbetriebe – ist aber geblieben.

Stefan Zubcic könnte man auch einen »Restpostensammler« nennen. Der im bayrischen Coburg ansässige Großunternehmer hat insolvente Firmen in Ostdeutschland als weiteres Geschäftsfeld entdeckt. Diese zu sanieren und daran zu verdienen hat er sich zur Hauptaufgabe gemacht. So auch bei Mifa, künftig unter Sachsenring Bike Manufaktur firmierend. »Ich bin kein Spezialist für Fahrräder, aber ein Spezialist für insolvente Unternehmen«, stellte er am Donnerstag nach der Übernahme des Fahrradwerks in Sangerhausen gegenüber dem MDR klar.

Ein Spezialist für Autoteile ist Zubcic auch nicht. Trotzdem übe...