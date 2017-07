MST besucht Temers Freunde

»Korrupte, gebt unsere Ländereien heraus!«: Unter diesem Motto startete Brasiliens Bewegung der Landarbeiter ohne Boden (MST) am Dienstag morgen (Ortszeit) einen neuen nationalen »Kampftag für die Agrarreform«. An verschiedenen Orten im Land begannen ihre Aktivisten mit der Besetzung von Gütern der Landoligarchie, mit Straßenblockaden und Demonstrationen. Sie richten sich besonders gegen Stützen der im vergangenen Jahr auf illegitime Weise an die Macht gelangten Regierung von Michel Temer. Dessen Führungsriege ist – hinauf bis zum Staatschef selbst – in Korruptionsfälle verstrickt. Temers Politik prangert die Landlosenbewegung als gegen die Interessen der Kleinb...