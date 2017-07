Blackout Tag 5

Wer ist schuld am Blackout?

Ein Stromnetz aus der Balance zu bringen, ist gar nicht so schwierig – manchmal reicht ein Eichhörnchen. Und mit einer so delikaten Ware wie Strom wird rigoros Handel betrieben. Für ein großes Blackout-Szenario ist allerdings klar, dass es eine Verkettung von Fehlern braucht, ein Unwetter – oder eine Cyberattacke. Urs Gredig geht diesen Szenarien mit Fachleuten nach und benennt die größten Risiken für einen flächendeckenden Blackout. Sein Streifen ist eine Mischung aus Fiktion und Dokumentation. Einzelne Szenen erzählen Geschichten wie jene der Familie Berger – die Story ist erfunden, könnte sich aber so abgespielt haben. Andere Szenen sind dokumentarischer Art:...