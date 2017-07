Sicher unbeschwert

Sonnabend nachmittag, Prime Time der Volksbelustigung. Die Sonne bestrahlt freundlich die Ladestraße des früheren Anhalter Güterbahnhofs, die heute zum Deutschen Technikmuseum Berlin gehört. Kinder behüpfen eine Hüpfburg, tapfer singt die Band On My Strings für drei Leute vor der Bühne Amy Macdonalds »This is the Life« nach.

Alles ist schön, nur Freund Gerald und ich fallen wieder unangenehm auf. Ein Kunststück, das uns spielend mit der Frage glückt: »Warum dürfen sich Ärgernisse wie Ista, Vodafone und Telecolumbus hier als edle Sponsoren präsentieren?« Keiner ist auf Querulanten vorbereitet. »Ärgerlich?« Einige Standbetreuerinnen hören sich geduldig an, was wir von Ablesediensten wie Ista & Co. halten. »Abgesehen von lästigen Hausbesuchen, für die vorausgesetzt wird, dass der Mieter dafür Urlaub nimmt, bekäme jeder Sechstklässler die Heizkostenabrechnung locker hin, welche die sich teuer bezahlen lassen«, erklärt Gerald. »Aber das ist doch für Sie ko...