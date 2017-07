Erotik und Politik

Die erste Erfahrung mit einem 3-D-Film machte ich 1996. Ich verbrachte damals ein paar Wochen in New York. Meine Unterkunft befand sich nur wenige Fußminuten vom Times Square entfernt. Ganz in der Nähe nahm ein Lichtspielhaus die Zukunft des Blockbusterkinos vorweg. Der erste Film, den ich damals sah, war vielleicht 30 Minuten lang und schilderte die Geschichte eines Postflugs über die Anden in den 1930er Jahren. Was mich – neben den spektakulären – Flugaufnahmen damals am meisten faszinierte, war die ungeheure Nähe, welche die Kamera zu den Körpern der Darsteller schuf. Eine Szene, die in einem Tanzlokal spielte, zeigte elegant gekleidete junge Herren und junge Damen mit schulterfreien Kleidern, die sich eng umschlungen dem Rausch der Musik hinzugeben schienen. Das knisterte vor Intimität und schuf die Illusion, als Zuschauer sei man mitten drin im erotisch aufgeladenen Geschehen. 3-D-Filme, so dachte ich damals, könnten das Genre des erotischen Films re...