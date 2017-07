»Was meinen Sie, warum Menschen wegwollen?«

Ihre Mutter lebt in der Ukraine. Wird sie Sie angesichts der Visumfreiheit nun in Berlin besuchen kommen?

Nein, das kann sie sich nicht leisten. Ihre Rente reicht ja nicht einmal zum Leben. Im Unterschied zu ihren Freundinnen aber, die keinen Angehörigen im Ausland haben, kann ich sie unterstützen. Sie braucht keine Visumfreiheit, ihr würde schon genügen, wenn sie die Medizin bekäme, die sie braucht.

Ist der Mangel wirklich so groß?

Was meinen Sie, warum so viele Menschen wegwollen? Wenn schon in der Hauptstadt seit mehreren Wochen in sieben der insgesamt zehn Bezirke nur noch kaltes Wasser aus dem Hahn kommt, ahnt man, dass die Wirtschaft baden gegangen ist.

Es heißt, dass der staatliche Energieversorger Naftogas die Lieferung von Gas an Wärmekraftwerke eingestellt habe, weil diese offene Rechnungen nicht bezahlt haben. Landesweit spricht man von etwa einer Milliarde Euro Schulden.

Die dadurch zustande kamen, weil viele Ukrainer die rapide angestiegenen ...