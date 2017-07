Erfolgreicher Aufstand

Über die einzige erfolgreiche Sklavenrevolte der Neuzeit, den Aufstand der Plantagenarbeiter in der französischen Kolonie Saint Domingue, der heutigen Republik Haiti, ist viel geschrieben worden. Die bürgerliche Romanliteratur des 19. Jahrhunderts – unter anderem auch Victor Hugo und Heinrich von Kleist – nahm den Aufstand als entsetzliches Ereignis wahr, als Einbruch der Barbarei in den sich zivilisierenden Kapitalismus. Erst spät befleißigte man sich einer differenzierten Darstellung, begriff die frühkapitalistische Sklaverei und den trans­atlantischen Menschenhandel als eigentlich barbarisch. Bahnbrechend war das 1938 erstmals erschienene und 1984 in der DDR in deutscher Übersetzung herausgebrachte Werk »Die schwarzen Jakobiner« des aus der karibischen Inselwelt stammenden linken Publizisten C. L. R. James.

Inzwischen hat die Forschung deutliche Fortschritte gemacht. Philipp Hanke schildert in »Revolution in Haiti« nicht nur die entsetzliche Grausamkeit...