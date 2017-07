»Sittenlose Weiber«

»Es ist eine Schande, dass Sie als Lehrerin ein uneheliches Kind haben, und eine Unverschämtheit ohnegleichen, auch noch einen Verband solcher sittenloser Weiber zu gründen!« Ein anonymer Brief mit diesen Worten flatterte Luise Schöffel (1914–1997) ins Haus, nachdem sie die Gründung des Verbandes lediger Mütter am 8. Juli 1967 im schwäbischen Herrenberg initiiert hatte. Seit 1996 heißt die Organisation Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV). Im Laufe der 50 Jahre seines Bestehens hat sich nicht nur der Name verändert.

Noch Mitte der 1960er Jahre waren unverheiratete Mütter und »uneheliche« Kinder in der bürgerlichen Gesellschaft der Bundesrepublik stigmatisiert. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden sie sogar wegen »Unzucht« kriminalisiert. Kinder unverheirateter Mütter wurden als Bastard, Hurenkind oder Bankert beleidigt. »Fleischgewordene Sünde« waren sie nach Ansicht der katholischen Kirche, die evangelische behandelte sie nicht viel besser. ...