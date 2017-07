Zerschlage dich selbst

Wenn Soldaten auf dem Schlachtfeld versehentlich die eigenen Leute bombardieren, gibt es dafür den Begriff »Friendly fire«. In der Internetökonomie passiert etwas ganz Ähnliches. Nur dass die Angriffe absichtlich erfolgen. Es klingt wie Irrsinn, aber die mächtigsten Konzerne im Silicon Valley investieren in die Entwicklung von Ideen, die ihr eigenes Geschäftsmodell komplett zerstören würden. Und zwar ohne jede Garantie, dass am Ende ein vergleichbarer Profit erzielt werden kann. Es geht um »Disruption« (Zerrüttung, Zerschlagung). Die Vokabel steht in Managerkreisen für den Anspruch, bahnbrechende Neuerungen auf den Markt zu bringen. Aber im engeren Sinne handelt es sich gemäß dem ursprünglichen Bedeutungsinhalt nur dann um eine Disruption, wenn es einer Innovation gelingt, einen funktionierenden Markt so gut wie restlos zu zerstören.

Welches Unternehmen würde versuchen, den Markt für die eigenen Produkte zu zerstören? Eine Antwort ist schnell gefunden: Goo...