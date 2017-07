Vor dem G-20-Gipfel ist Hamburg im Ausnahmezustand. Vieles steht still, aber »dancen« geht immer bzw. kann noch nicht verboten werden. Gegen Lähmungserscheinungen hilft die Sendung »Townhall city walk: Der Soundtrack gegen den Stillstand!« (Di., 16 bis 22 Uhr, FSK). Auch das Flanieren bringt einen aus dem Alltagstrott. Um die Besonderheiten des gemächlichen Gehens geht es in Thomas Palzers »Denkgang mit Schildkröte. Das Passagen-Werk – Walter Benjamins dialektische Feerie« (BR 2017; Ursendung Di., 20 Uhr, Bayern 2). »Feerien«, das waren im 19. Jahrhundert aufwendige Theaterinszenierungen von Feen­geschichten. Die Sendung läuft in der Reihe »Nachtstudio« aus Anlass des 125. Geburtstages von Walter Benjamin am 15. Juli.

Mit dem »Hörspielpreis der Kriegsblinden« wurde in diesem Jahr Lucas Deryckes »Screener« (WDR 2015; Mi., 19 Uhr, WDR 3) geehrt. Aus der Perspektive eines »Content-Reviewers« für »soziale Netzwerke« wird ein roboterhaft anmutender Erzählstrom...