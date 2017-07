Erstaunlicher Rollenwechsel

Verkehrte Welt in Palästina: Israel liefert in Absprache mit Präsident Mahmud Abbas seit dem 19. Juni erheblich weniger Strom als vorher in den Gazastreifen. Als Helfer in der Not ist Ägypten eingesprungen, dessen Militärregime die in Gaza regierende Hamas als »Terrororganisation« einstuft. Donald Trumps kaum als Strategie zu bezeichnende Idee, den Nahen und Mittleren Osten durch Spaltung und Destabilisierung »neu zu ordnen«, führt zu seltsamen Zweckbündnissen.

Schon verbreiten israelische und arabische Medien Gerüchte über eine Rückkehr des in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebenden palästinensischen Exilpolitikers Mohammed Dahlan nach Gaza. Vermutete Putschpläne des heute 55Jährigen hatten die Hamas im Juni 2007 veranlasst, mit der Regierung von Abbas zu brechen und die Herrschaft über Gaza zu übernehmen. Jetzt wird seit einigen Wochen von mehr oder weniger heimlichen Treffen zwischen Abgesandten der Hamas und des früheren Sicherheitschefs von Abbas...