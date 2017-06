Der fremde Blick (auf sich selbst)

Über einen Mangel an Ausgrenzungsmechanismen kann man in unserer Gesellschaft wirklich nicht klagen. Eher darf man die Frage stellen, ob noch mehr Begrifflichkeiten und Konzepte dabei weiterhelfen, handfesten Widerstand zu leisten. Eine relativ neuer -ismus in diesem Zusammenhang ist der Lookismus. In einem kleinen Band aus dem Unrast-Verlag nähern sich Aktivistinnen und Akademikerinnen diesem Begriff von verschiedenen Seiten.

Im Prinzip geht es beim Lookismus (vom englischen »to look« abgeleitet) darum, die Wahrnehmung des Körpers als »Arena für gesellschaftliche Kämpfe« zu schärfen. Heutige Körpernormen werden in dem Band auf die Maxime der Leistungsfähigkeit in der bürgerlichen Gesellschaftsordnung zurückgeführt und auf das neoliberale Mantra, jeder sei seines eigenen Körpers und Glückes Kommandant.

Lookistische Diskriminierung bedeutet zum einen: Personen werden schlichtweg abgelehnt, weil sie aus dem Rahmen der Normschönheit – der »unmarkierten« Positi...