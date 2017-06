Storch, Wolf, Shaw

»Sie werden doch wohl das bisschen Vogtländisch hinkriegen«, sagte Regisseur Wolfgang Luderer, nachdem er Bernd Storch für die Rolle des Schiffskochs Detlef in der Serie »Zur See« (1977) engagiert hatte. Es wurde Storchs populärste Rolle. Der junge Schauspieler hatte eingewendet, dass er ja in der Senftenberger Gegend aufgewachsen sei. Dort hatte er als Komparse auch zuerst Theaterluft geschnuppert, bevor er in Berlin Schauspiel studierte und nebenher schon im Fernsehen auftrat. Vieles flog ihm zu, anderes musste er sich erarbeiten. Wer ihn für sein realistisches Spiel als seekranker Koch bewunderte, lag falsch. Bewunderung ja, weil er durchhielt, Spiel nein, denn ihm drehte sich wirklich der Magen um. Der »Smutje« konnte übrigens nicht schwimmen, kocht allerdings bis heute gern, ...