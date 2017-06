Emmanuel Emmanuelowitsch

Dass 60 Prozent von 40 Prozent 24 Prozent sind, lernt man irgendwann in der sechsten oder siebten Klasse. Aber wehe, Sahra Wagenknecht zeigt, wie am Montag in einem Interview, dass sie diese Regel beherrscht, und verweist darauf, dass die Mehrheit für Emmanuel Macrons Partei »La République en marche« wegen der niedrigen Wahlbeteiligung, auf die Gesamtbevölkerung bezogen, so eindrucksvoll nun auch wieder nicht war. Da beginnt die Deutschlandfunk-Moderatorin alsbald zu hyperventilieren, schnappt erst hörbar nach Luft und dann nach der Gesprächspartnerin: »Wollen Sie etwa behaupten, in Frankreich gebe es keine Demokratie?«

Das wollte die natürlich nicht, und so versickerte eine Situation, die spannend hätte werden können, in allgemeinen Klagen darüber, dass der französischen Bevölkerung jetzt eine Reprise der Agenda 2010 bevorstehe. So recht sie damit hat – leider ist Wagenknecht nicht dafür Fraktionsvorsitzende einer im Bundestag vertretenen Partei, um i...