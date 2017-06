Marcus Staiger: Dank an die Berliner Polizei

Im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einer nicht angemeldeten Demonstration am 1. Mai 2017 in der Bundeshauptstadt fand am Donnerstag in Berlin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Buchautor und ehemaligen Musikproduzenten Marcus Staiger statt. Dieser wandte sich am Freitag mit einem offenen Brief an die Berliner Polizei:

Liebe Berliner Polizei, vielen Dank, dass Ihr gestern morgen so zahlreich bei mir aufgelaufen seid. Das war wirklich eine große Überraschung, und ich bitte Euch, meine fehlende Gastfreundschaft zu entschuldigen. Ich hätte Euch wirklich gerne etwas zu trinken angeboten oder einen kleinen Adana-Kebab, allerdings durfte ich ja nicht in meine Küche (spitze und scharfe Gegenstände und so), weswegen Ihr dann unversorgt in meiner Wohnung herumstehen musstet. 17 Beamtinnen und Beamte – sogar mit schusssicheren Westen – wow! Das war schon ein bisschen beeindruckend.

Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen fand ich jedoch den Grund Eures Besuchs. Zus...