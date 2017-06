Moderne Sklaverei in der Textilindustrie

Meist werden die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie nur dann von den Medien zur Kenntnis genommen, wenn sich große Katastrophen ereignen. Exemplarisch konnte man das vor vier Jahren beim Brand im Rana-Plaza-Fabrikkomplex in Bangladesch sehen, bei dem mehr als 1.100 Menschen starben. Um das zu ändern und die tagtägliche Ausbeutung der Arbeiterinnen in den Zulieferbetrieben von H&M, Zara, Primark und Co. in den Fokus zu rücken, hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Freitag Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Indien und Bangladesch nach Berlin eingeladen.

Die Beschäftigtenvertreter schilderten eindrücklich die miserablen Verhältnisse, unter denen die Näherinnen in den Fabriken schuften müssen. Amirul Haque Amin, Vorsitzender der Gewerkschaft National Garment Workers Federation (NGWF) aus Bangladesch erläuterte, dass die Arbeiterinnen dort lediglich 59 Euro im Monat verdienen und 12 bis 15 Stunden am Tag arbeiten müssen –...