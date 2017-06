Die Feinheiten eines Arbeitskampfs

Erst im Streik zeigte sich, dass die Ärzte, einmal auf sich allein gestellt, aufgeschmissen sind. »Die Dialyseärzte wissen nicht, wie man die Geräte aufbaut und bedient – das können nur die Pflegekräfte. Und als sie das im Streik verweigerten, waren die Ärzte hilflos.« So schildert eine Intensivkrankenpflegerin die Zustände in der Berliner Uniklinik Charité, als das Pflegepersonal in den Ausstand trat. Dem Selbstbewusstsein der Kolleginnen sei das nur zuträglich gewesen, schließlich habe sich gezeigt, wie wichtig ihre Arbeit ist.

Diese und ähnliche Schilderungen kann man der kürzlich erschienenen Verdi-Broschüre des Landesbezirks Berlin-Brandenburg entnehmen. Unter dem Titel »Mehr von uns ist besser für alle!« ziehen die Autoren dort in 14 übersichtlich gestalteten Kapiteln eine Bilanz des jahrelangen Kampfes der Beschäftigten der Berliner Charité für mehr Personal. Nach vielen Jahren des Kampfes erreichten die Kolleginnen 2016 einen Tarifvertrag, der d...