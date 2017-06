Exportschlager Tod

In seinem Buch »Die Profiteure des Terrors – Wie Deutschland an Kriegen verdient und arabische Diktaturen stärkt« nimmt der Autor Markus Bickel seine Leser mit auf eine weite Reise. Sie beginnt in Berlin und führt zu den Hinrichtungsstätten von Riad, nach Scharm Al-Sheich und bis ins Niemandsland zwischen Syrien und Irak. Immer wieder ist der Leser unmittelbar dabei, wenn der Autor von den internationalen Waffenkäufern, den Politikern und den Produzenten berichtet. Von Berlin, wo an einem heißen Nachmittag »die kurze Begegnung der Ministerin (von der Leyen) mit den Vertretern des Diehl-Konzerns stattfindet« bis zu einer staubigen Schotterpiste südlich von Rabia, wo wir Kämpfer der PKK und ihre Gegenspieler aus Masud Barsanis irakischer Autonomieregion treffen.

»Es ist eine mächtige Allianz, die die wehrtechnische Industrie (…) mit den gewählten Volksvertretern geschmiedet hat« – schreibt Bickel. Und nennt als ein Beispiel den ehemaligen Minister für Entwic...