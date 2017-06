Re: Parkour als Rettung

Der Kampf um Neapels verlorene Jugend

Zehn Prozent der Menschen in Neapel leben in absoluter Armut. Besonders im Viertel Barra hier bricht fast jeder dritte Jugendliche die Schule ab, die Arbeitslosigkeit liegt bei 40 Prozent. Viele steigen bei der Camorra ein. So einst auch der 22jährige Antonio. Dann sagte er sich von der Szene los. Heute holt Antonio die Kinder von der Straße. Doch noch immer, zeigt das Beispiel des Schriftstellers Roberto Saviano, wird in Italien mehr der kritisiert, der die totale Durchdringung der Gesellschaft mit Mafiaorganisationen benennt, als derjenige, der sie hinnimmt oder ermöglicht.

Arte, 19.40

Mulholland Drive

Provinzlerin Betty, die ein Hollywood-Star werden will, trifft auf ei...