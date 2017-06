»Kollegen sollten 40 statt 38 Stunden arbeiten«

Im Streit mit der Binz Ambulance- und Umwelttechnik in Ilmenau, einem industriellen Umrüster von Spezialfahrzeugen, hat die IG Metall nun erneut vor Gericht gewonnen. Geschäftsleitung und Betriebsrat schlossen gemeinsam eine Betriebsvereinbarung ab, mit der die Arbeitszeit der Kollegen nach oben gesetzt wurde – widerrechtlich. Was genau ging im Betrieb vor sich?



Es handelt sich um einen Betrieb, für den aktuell kein Tarifvertrag gilt. In den Einzelverträgen, nach denen die Kollegen beschäftigt sind, ist eine 38-Stunden-Woche vorgesehen. Nun erklärte der Arbeitgeber vor einigen Jahren, dass die Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sei. Deswegen sollten die Beschäftigten künftig 40 Stunden die Woche arbeiten, wobei allerdings die zwei zusätzlichen Wochenstunden nicht bezahlt werden sollten. Da der Betriebsrat meinte, eine solche Regelung per Betriebsvereinbarung treffen zu können, fühlte sich der Arbeitgeber für eine Auseinandersetzung gut gerüstet. Wir haben ihm jedoch schon im März 2015 erklärt, dass es so nicht geht. Betriebsräte dürfen die Höhe der Wochenarbeitszeit schlicht nicht regeln. Unser Erfolg vor Gericht hat deswegen lediglich geltendes Recht bestätigt.

Um dieses Urteil zu verstehen, wäre es nützlich zu wissen, welche Regelungen in einer Betriebsvereinbarung getroffen werden dürfen und welche nicht.

Die Betriebsparteien – das sind Betriebsrat und Arbeitgeber – können die Verteilung der vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitszeit vereinbaren. Darunter fällt etwa, wann die Arbeit beginnt und wann sie endet; ob in Schichten gearbeitet wird; ob die Beschäftigten an vier, fünf oder sechs Tagen in der Woche erscheinen müssen. Wie hoch die Wochenarbeitszeit aber ist, das darf nicht in einer Betriebsvereinbarung festgehalten werden. Solche Regelungen müssen ...