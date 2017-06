Premier im Wartestand

In Großbritannien liegt etwas in der Luft. Es ist der Geruch einer kommenden Revolte gegen Theresa May und ihren Versuch, eine Regierung zu bilden. Durch die Brandkatastrophe im Londoner Stadtteil Kensington wird diese Stimmung noch verstärkt. Die politische Zukunft Mays steht in Frage. Über das Wochenende gab es eine Reihe von Demonstrationen gegen die Konserva­tiven. Tausende zogen am Freitag durch Kensington und forderten den Rücktritt der Regierung. Am Samstag nachmittag gab es weitere Kundgebungen und Demonstrationen vor dem Amtssitz der Premierministerin.

May steht aufgrund ihres Umgangs mit der Katastrophe in der Kritik. Am vergangenen Donnerstag hatte sie ein Treffen mit den Überlebenden des Feuers im Grenfell-Tower verweigert. Am Tag darauf traf sie sich mit einer ausgewählten Gruppe in einer örtlichen Kirche, musste dann aber von der Polizei vor wütenden Demonstranten in Sicherheit gebracht werden. May wird für eine Politik der Deregulierung und ...