»Jamaika« soll es richten

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen wurde am Freitag der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung vorgestellt. Auch CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen in Kiel präsentierten ihre Vereinbarung für die künftige »Jamaika-Koalition«. Sollten alle Parteien dem Entwurf zustimmen, wird dem Papier, das den Titel »Das Ziel verbindet. Weltoffen – wirtschaftlich wie ökologisch stark – menschlich« trägt, am 27. Juni endgültig unterzeichnet. Der CDU-Politiker und Newcomer Da­niel Günther soll zum neuen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein gewählt werden. Die bisher an der Küste regieren...