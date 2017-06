BRD-Wirtschaft besorgt wegen Katar-Krise

Die deutsche Wirtschaftslobby macht sich wegen der politischen Krise um das an Öl und Gas reiche Emirat Katar Sorgen. Bislang habe sie noch keine negativen Auswirkungen auf die Öl- und Gaspreise der hiesigen Unternehmen gehabt, sagte der Chefvolkswirt des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am Dienstag in Berlin. »Das kann sich aber ändern«, warnte er. Vertiefe sich der Konflikt, könne das mehr Unsicherheit an den Energiemärkten auslösen. »Käme es gar zu einem Exportstopp für Erdgas, würde sich der Druck auf die Preise erhöhen.« Dann würde das auch die europäische Wirtschaft insgesamt treffen.

Katar exportie...