»Meine Post wurde streng kontrolliert«

Sie sind wegen der Blockade eines Uranmülltransports im Jahr 2012 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie weigerten sich, diese zu zahlen, und gingen statt dessen in mehrwöchige Haft. Kurz bevor Sie aus dieser am vergangenen Freitag entlassen wurden, hatte man Sie noch von der JVA Hildesheim in die Anstalt nach Vechta verlegt. Warum?

Ich habe mich in Hildesheim vermutlich schlicht ungehorsamer verhalten, als es die Angestellten der JVA von den gefangenen Frauen gewohnt sind. Zu Beginn gab es vor allem Auseinandersetzungen, die sich um die Möglichkeiten der Kommunikation mit meinem Verteidiger und der Gruppe, die mich unterstützt, drehten. So bin ich an einem Donnerstag in die JVA gekommen und durfte erst am darauffolgenden Montag ein Telefonat führen. Mir wurden sämtliche Briefumschläge, die ich mitgebracht hatte, weggenommen. Ich war dann gezwungen, mir von anderen Inhaftierten Umschläge zu besorgen, um überhaupt schreiben zu können. Nach einer Anordnu...