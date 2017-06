Alleinherrscher Macron

Tradition ist in Frankreich alles, offenbar auch in der Politik. Alle seriösen Umfragen sagen dem am 7. Mai mit zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen gewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron auch für die erste Runde der Nationalwahl eine satte Mehrheit für seine knapp ein Jahr alte Bewegung »En marche!« voraus. Die im Rahmen des Wahlkampfs in »La République en marche« umbenannte Partei tritt in einem Bündnis mit der rechtsliberalen Partei »Mouvement démocrate« an, deren Gründer und Vorsitzender François Bayrou bereits als Justizminister in der von Macron und seinem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Édouard Philippe gebildeten Regierung sitzt. Die meisten Präsidenten des Landes konnten sich in den vergangenen Jahrzehnten auf eine Mehrheit in der Nationalversammlung stützen.

Sollte es so kommen, wie es das von France Télévisions und Radio France bemühte demoskopische Institut Ipsos voraussagt, dann würden Macron und Philippe am Sonn...