Im Schatten des Booms

Textilexporte aus Kambodscha erreichen immer neue Rekordwerte. Unter den Handelspartnern der Europäischen Union in diesem Sektor ist das südostasiatische Königreich inzwischen zur Nummer fünf aufgestiegen. Möglicherweise könne das Land in den nächsten Jahren sogar Indien überflügeln, prognostizierte Michael Scherpe, Vorstandschef der »Messe Frankfurt France«, in der Zeitung Phnom Penh Post am 26. Mai. Die Zuwachsraten lägen im zweistelligen Bereich.

Die Bekleidungs- und Schuhproduktion ist seit vielen Jahren Rückgrat der kambodschanischen Wirtschaft. Drei Viertel aller Exporte und fast ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes (BIP) werden in diesem Sektor generiert. 2016 legte die Branche erneut zu, insgesamt ergab sich ein Plus von 18 Prozent, in der Schuhfertigung allein waren es sogar quartalsweise mehr als 40 Prozent Wachstum. Zugenommen haben vor allem die Ausfuhren in die EU-Staaten: Beim Export textiler Waren (fertige Bekleidung, Schuhe und Halbproduk...