Alltag unter Besatzung

Am Montag feierte Israel den Beginn des Sechstagekrieges vor 50 Jahren. Für die Palästinenser bedeutet dieser Tag indes 50 Jahre Besatzung. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) hatte schon am Mittwoch vergangener Woche in einem neuen Bericht das Ausmaß des täglichen Leids der Palästinenser unter zionistischer Besatzung herausgestellt. Dazu zählten unter anderem Razzien, Straßensperrungen, willkürliche Festnahmen, Landraub und Hauszerstörungen.

Die Gewalt gehört für viele Palästinenser zum Alltag. So berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan am Dienstag, dass israelische Bulldozer unter Militärschutz in den palästinensischen Gazastreifen eindrangen, um Land entlang des Trennungszauns »einzuebnen«, das von den Bewohnern landwirtschaftlich genutzt wird. Bereits am Montag waren 15 Personen bei Razzien im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem verhaftet worden, darunter vier Jugendliche. Nach Angaben der Verei...