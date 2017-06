Nachschlag: Freunde des Dschihad

Die Londoner ARD-Korrespondentin Johanna Hüsch ist überrascht, wie schnell Premierministerin Theresa May in ihrer Rede zu den jüngsten Anschlägen von Anteilnahme zu Sicherheitsfragen wechselte. May sei immerhin seit 2010 sechs Jahre Innenministerin gewesen und habe in dieser Zeit 19.000 Stellen für Polizis...