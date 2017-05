Ich brauche eine Genie

Als vor gut vierzig Jahren die Punkrevolution ausbrach, wurde die Musikwelt von überkommenen Konventionen befreit. Die ganze Musikwelt? Leider nein. Der stürmisch frische Wind, den das (angebliche) Drei-Akkorde-Genre mit sich brachte, förderte in der Regel nur männliche Mikrofon- und Gitarrenhelden zu Tage. Frauenbands hatten es hingegen nach wie vor extrem schwer, sie hatte es mit »Skill-Shaming« zu tun. Darüber sprechen Sandra und Kerstin Grether, die Zwillingsschwestern und Frontfrauen der Electro-Chansonrock-Band Doctorella und Betreiberinnen des Labels Bohemian Strawberry, heute und morgen im Radio. Für den Berliner Sender FluxFM haben die beiden Schwestern mit ihrer Lieblingsmusik eine Ausgabe der Sendung »Ohrspiel« gestaltet, die dort heute um 19 Uhr sowie am morgigen Mittwoch um 23 Uhr zu hören ist. In der Auswahl sind Songs von Gossip, Gustav, Mary J. Blige oder Hildegard Kneef, die aus feministischer Perspektive pophistorisch kontextualisiert we...