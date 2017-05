Shoppen bis zum Umfallen

Die Innenstädte würden veröden, wenn Warenhäuser geschlossen werden müssten, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Karstadt, Stephan Fanderl, bei der Präsentation der Initiative »Selbstbestimmter Sonntag« am Montag in Köln.

Online-Händler hätten gegenüber traditionellen Warenhäusern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Sie erwirtschafteten zwischen 20 bis 30 Prozent ihrer Umsätze an Sonntagen, die Warenhäuser müssten zuschauen, erklärte der Chef des KaDeWe, André Maeder. Er, Fanderl und weitere Vorstandsvorsitzende fordern die Deregulierung der Sonntagsarbeit. »Wir wollen Waffengleichheit«, sagte Mae­der mit Verweis auf die Konkurrenten aus dem Internethandel. Die Verbote für Öffnungen an Sonntagen seien »eine Bevormundung der Kunden«. Fanderl argumentierte liberal: Die Menschen müssten selbst entscheiden können, wann sie arbeiten oder einkaufen wollten. Shoppen sei ein »fundamentaler Teil der Beschäftigung an Sonntagen«. Die Warenhäuser wollten nicht ...