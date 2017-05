Lynchmord in Lara

Die Zahl der im Zusammenhang mit den regierungsfeindlichen Protesten in Venezuela ums Leben gekommenen Menschen ist auf 60 gestiegen. Am Sonntag starb ein 20jähriger, der während einer Demonstration in Lechería im nordöstlichen Bundesstaat Anzoátegui verletzt worden war. Die Umstände sind unklar, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den Tagen zuvor war die Lage besonders im nordwestlich gelegenen Bundesstaat Lara eskaliert. Am Donnerstag starb in der Siedlung Valle Hondo in Cabudare, einem Vorort der Millionenstadt Barquisimeto, ein 33jähriger. Die Opposition wirft der Nationalgarde (GNB) vor, Manu...