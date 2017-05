Der Ostwind war eine Zeitung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative, die nach 1989 versuchte, Widerstand gegen die Abwicklung der großen DDR-Betriebe zu organisieren. Sie agitierte branchenübergreifend und wurde deshalb gemäß der berühmten sozialdemokratischen Doppelstrategie von der IG Metall und der IG Chemie angegriffen, vom DGB und der Berliner IG Druck und Papier aber unterstützt. Die Initiative entstand im Berliner Glühlampenwerk Narva und versammelte regelmäßig Betriebsräte u. a. aus der Deutschen Seereederei Rostock (DSR), dem Halbleiterwerk in Frankfurt/Oder, der Orwo-Fabrik in Wolfen und dem Kaliwerk in Bischofferode, um nur einige zu nennen. Mit dem Hungerstreik der Belegschaft des Batteriewerks in Oberschöneweide und dem der Kalibergarbeiter in Bischofferode, welche die Schließung ihrer Betriebe allerdings nicht verhindern konnte, spaltete sich die Initiative und löste sich 1994 auf. Der Dichter Volker Braun dachte in seinem Buch »Die hellen ...