Entgrenzung und Kontrolle

Die Meldungen über die massiven Hackerangriffe mit kriminellem Hintergrund Mitte Mai hatten gerade die Runde gemacht, als in den Medien ganze Heerscharen von IT-Experten zu Wort kamen, die zwar alle die Ernsthaftigkeit des Ereignisses betonten, jedoch gleichzeitig die Gefahren auch relativierten: Bei einer ausreichenden digitalen »Sicherheitsstruktur«, die es zu schaffen gelte, so lautete das gleichförmige Credo, wären solche Probleme in »den Griff« zu bekommen.

Das sind Versicherungen, die zwar gerne geglaubt werden, jedoch nicht Ausdruck von Sachverstand, sondern zentraler Bestandteil eines ganzen Systems von Lebenslügen des IT-Komplexes sind. Denn es gibt keine »Netzsicherheit«. Alles, was programmiert und elektronisch übermittelt wird, kann ausgespäht werden, und alles, was man verschlüsseln kann, lässt sich auch »hacken«. Wer von der Möglichkeit wirksamer »Netzsicherheit« spricht, ist entweder dumm, naiv oder ein Lügner.

Dass die Behauptungen über die ...