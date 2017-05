Anstand gestern und heute

Ich finde, es ist nicht alles schlechter geworden. Schließlich hatten wir früher auch unsere Eigenheiten, so ist es ja nicht. Aber was sich wirklich geändert hat, ist, dass keiner mehr was für sich behält. Also, wir wussten beispielsweise auch alle, dass Onkel Heinz was mit der Frau vom Fliesenleger hatte, aber das haben wir doch nicht überall rumposaunt! Das ist aber jetzt Sitte geworden, dass man alles mitkriegt, was andere Leute so treiben. Ich wundere mich vor allem, dass die jungen Leute alle schon so schwerhörig sind, denn wenn sie besser hören könnten, müssten sie in der Straßenbahn nicht so ins Handy brüllen, und man müsste sich nicht aufregen und einmischen. Das ist richtig unanständig, was...