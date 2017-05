Neues altes Flaggschiff

Wie nicht anders erwartet, hat die »Alte Dame« Juventus Football Club am Dienstag abend als erster Verein das Endspiel der Champions League erreicht. Nach dem 2:0 Auswärtssieg im Hinspiel beim AS Monaco FC gewannen die Italiener auch das Rückspiel in Turin mit 2:1 (2:0).

Monaco stößt an. Sie ergreifen sofort die Initiative, spielen nach einer Minute auf der linken Seite eine Ecke kurz und als die Kugel an den langen Pfosten heranrauscht, begeht der am Ball vorbeisegelnde Gianluigi Buffon ein klares Foul gegen Falcao, was wiederum das niederländische Schiedsrichtergespann nicht überzeugt. Nach einer Minute in der Höhle der Löwen einen Elfmeter für die Gäste pfeifen – wer traut sich das schon?

Monaco zeigt auch weiterhin Charakter. Blieb denen auch nichts anderes übrig. Um wenigstens die Verlängerung zu erzwingen, mussten sie zweimal einlochen, aber Buffon hatte die Kugel während des ganzen Wettbewerbs überhaupt erst zweimal aus seinem Gehäuse aufgelesen.

9. M...