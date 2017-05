Trump feuert FBI-Chef

Als einer von Donald Trumps Lieblingssätzen gilt »You are fired«. Am Dienstag entließ der US-Präsident den Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, mit sofortiger Wirkung. Der Gefeuerte erfuhr davon durch das Fernsehen, während er eine Rede vor Mitarbeitern des FBI-Büros Los Angeles hielt. Erst mehrere Stunden später bekam er Trumps Kündigungsschreiben. Der Präsident gab in dem kurzen Brief keine Gründe für seine außerordentliche Maßnahme an, sondern berief sich statt dessen auf eine Empfehlung von Justizminister Jeff Sessions und dessen Stellvertreter Rod Rosenstein. Ein Memorandum der beiden war der Kündigung beigefügt.

Aus dem zwei Seiten langen Papier geht eindeutig hervor, dass als einziger Grund für die »Untragbarkeit« Comeys ein Vorfall angeführt wird, der sich bereits am 5. Juli 2016 ereignet hatte. An jenem Tag vor zehn Monaten hatte der FBI-Direktor bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er dem Justizministerium empfehle, keine Anklage gegen Hill...