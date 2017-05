GDL wird Sozialpartner

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist nicht länger auf Krawall gebürstet. Das stellte der zuvor auf der Generalversammlung mit 95 Prozent wiedergewählte Vorsitzende Claus Weselsky am Mittwoch in Ludwigshafen heraus. Mit drei großen Tarifkämpfen hatte die Gewerkschaft in den vergangenen Jahren eigenständige Tarifverträge für das Fahrpersonal und deutliche Lohnerhöhungen für Lokführer erkämpft. Doch Weselsky versicherte den Unternehmern beim Festakt zum 150jährigen Bestehen seiner Organisation: »Diese rasante Entwicklung setzen wir so nicht fort.« Die GDL sei von nun an »in Sozial- und Tarifpartnerschaft mit den Arbeitgebern gemeinsam unterwegs«. Sie sei »in keiner Form im Arbeitskampfmodus«, da könne er »vollkommene Entwarnung« geben, so der neue und alte Vorsitzende. Statt dessen will die Organisation in nächster Zeit vor allem auf eine Stärkung der Eisenbahninfrastruktur drängen.

Die GDL blickt auf eine lange Tradition zurück. Am Mittwoch f...