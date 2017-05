Nichts als Liebe

Das »Internet steht nach wie vor für Freiheitsverwirklichung«, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwoch zum Abschluss des Internetkongresses »re:publica 17«. Dass er überhaupt auftreten durfte, markiert einen Wendepunkt in der zehnjährigen Geschichte des einst widerständigen Treffens der digitalen Community in Berlin. Der Innenminister kündigte an, künftig »den Missbrauch von Identitäten« im Internet eindämmen zu wollen, und skizzierte seine Idee eines Onlineausweises, der als digitaler Code »auch in Personalausweise und Aufenthaltstitel eingebunden« werden könne. Damit erhalte der Staat präzisen Datenzugriff und der Konsument Vertrauen zum digitalen »Freihandel«. Am Tag zuvor war die Bühne der derzeit von Skandalen geschüttelten Bundeswehr gestürmt worden, die für den Aufbau ihrer neuen Abteilung zur Cyberkriegführung werben wollte. Netzaktivisten beendeten die Vorstellung und zeigten ihre Plakate: »Cybersex statt Cyberwehr« und »Soldaten...