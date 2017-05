Russland will deeskalieren

In Syrien erprobt Russland gemeinsam mit dem Iran und der Türkei ein neues Mittel zur Eingrenzung und Beendigung des seit sechs Jahren geführten Krieges. Um Mitternacht (Ortszeit) zwischen Freitag und Sonnabend trat ein Plan der drei Staaten in Kraft, der die Bildung von vier »Deeskalationszonen« vorsieht. Damit verbunden ist ein Waffenstillstand. Ein entsprechender Beschluss wurde am Donnerstag während der Verhandlungen in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, gefasst. Die syrische Regierung schloss sich an.

Nach russischen Angaben wurde das Vorhaben mit 27 syrischen Aufständischengruppen abgesprochen. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass erhebliche Teile der zersplitterten bewaffneten Opposition dem Plan entweder unwillig und misstrauisch gegenüberstehen oder ihn ablehnen. Vertreter einiger Formationen verließen protestierend den Verhandlungssaal in Astana.

Nach ersten Berichten sowohl aus dem Moska...