Deutsche Dominanz

Das Ziel der Übung war es, einen Angriff des Feindes abzuwehren. Schützengräben ausheben, Brücken sprengen: Das waren die Aufgaben, die an jenem Tag Anfang Juni 2016 im Rahmen des Manövers »Iron Sword« unweit der litauischen Ortschaft Rukla trainiert wurden. Der Feind – das war natürlich die russische Armee. Mit dabei in der Übung waren Soldaten des Jägerbataillons 291 aus Illkirch. Nahm auch Franco A. teil, Soldat dieser Einheit, der vergangene Woche unter Terrorverdacht inhaftiert wurde? Oder andere Militärs, die sich sonst im »Bunker« in Illkirch herumtreiben, jenem Aufenthaltsraum des Bataillons, dessen Ausstaffierung mit Wehrmachts-Bildern und einem hakenkreuzverzierten Gewehr inzwischen Furore macht? So langsam wüsste man doch gern, ob die Bundeswehr tatsächlich »Wehrmachts-Nostalgiker« in Litauen gegen Russland in Stellung bringt. In einem Gebiet, in dem Hitlers Truppen einst den Vernichtungskrieg gegen die...