»Werden Schulz an seinen Taten messen«

Die GEW macht sich für einen deutlichen Ausbau der Bildungsfinanzierung in allen Bereichen stark. Sehen Sie für Ihre Ziele eine politische Mehrheit aufziehen?

Alle Parteien betonen, dass Bildung von entscheidender Bedeutung ist und entsprechende Investitionen erforderlich sind. Beim jüngsten FDP-Parteitag stand das Thema im Mittelpunkt, bei seiner Antrittsrede als SPD-Kanzlerkandidat hat Martin Schulz dessen Wichtigkeit hervorgehoben. Auch Kanzlerin Angela Merkel, CDU, äußert sich so, für Grüne und Linkspartei gilt dasselbe.

Bildung steht in Wahlkampfzeiten immer hoch im Kurs …

So ist es. Nach der letzten Bundestagswahl ist die Bildungsfinanzierung aber praktisch komplett hinten runtergefallen. Ich bin nicht so sehr optimistisch, dass nach der Wahl im Herbst alles besser wird, deshalb haben wir ja auch unsere Kampagne »Bildung. Weiter denken!« gestartet. Wir wollen unsere Mitglieder aufrütteln, dass sie in ihrem Umfeld über das Thema sprechen, für unsere P...