Chronischer Lehrermangel

An Sachsen-Anhalts Schulen herrscht Chaos. Es mangelt, wie fast überall in Deutschland, an Lehrern. Ein Bündnis aus Verbänden, Gewerkschaftern und Linke-Politikern unter dem Namen »Den Mangel beenden – unseren Kindern eine Zukunft geben« will mit einer Volksinitiative dagegen angehen. Am Dienstag stellte das Bündnis seinen Plan in Magdeburg vor. Die ersten Unterschriften wollen Mitstreiter demnach am Donnerstag vor dem Landtag sammeln. Bekommt die Initiative 30.000 Unterstützer zusammen, müsste sich das Parlament mit dem Ansinnen befassen. Entscheiden muss es allerdings nichts.

Das Bündnis fordert vom Landtag, 1.000 zusätzliche Lehrer und 400 pädagogische Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt einzustellen. Um den Betrieb an allen Schulen zu gewährleisten, seien etwa 14.200 Lehrkräfte nötig. Für das nächste Schuljahr stünden aber nur gut 13.000 zur Verfügung. Immer häufiger wendeten sich Schulen und Lehrer an Verbände und Gewerkschaft, weil viel Unterricht ausfalle...