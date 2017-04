Unterstützung für Ortega

Rund drei Viertel der Bevölkerung Nicaraguas stehen hinter den Sandinisten. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des in der Hauptstadt Managua ansässigen Marktforschungsinstitutes »M&R Consultores« unterstützen 73,9 Prozent der Befragten die Arbeit der Regierung. Präsident Daniel Ortega verfügt über einen stabilen Rückhalt bei 74,1 Prozent der Bürger. Auch Vizepräsidentin Rosario Murillo wird trotz ihrer religiös-esoterischen Anwandlungen von 73,7 Prozent unterstützt. Knapp sechs Monate nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 6. November 2016, bei denen Ortega 72,5 Prozent der Stimmen erhalten hatte, ist die Zustimmung zum Staatschef also weiter gewachsen.

Die Akzeptanz dürfte nicht zuletzt an den von Ortega und den Sandinisten initiierten Sozialprogrammen liegen. Nicaragua ist nach Haiti das zweitärmste Land der Region. Unter der Regierung der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) wurden jedoch Fortschritte im Aufbau...