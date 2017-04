Absage an Kolonialministerium

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat grünes Licht für einen Austritt des Landes aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) gegeben. Hintergrund war eine von OAS-Generalsekretär Luis Almagro für den gestrigen Mittwoch (Ortszeit) in Washington einberufene Sondersitzung des Ständigen Rates des Staatenbundes. Dabei sollte die Durchführung eines Außenministertreffens »über die Lage in Venezuela« beschlossen werden. Wenn es ohne die Zustimmung der Regierung in Caracas zu einer solchen Konferenz komme, werde Venezuela das Verfahren zum Verlassen der Organisation einleiten, kündigte Außenministerin Delcy Rodríguez im staatlichen Fernsehen...