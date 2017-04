Dominanz zementieren

Wer lässt sich schon gern belehren? Christine Lagarde, die Exekutivdirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), erläuterte am Donnerstag abend in Washington die Risiken der Weltwirtschaft. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble zog es vor, Studenten der Johns Hopkins University seine Vorherrschaftspläne für die Euro-Zone zu erläutern.

Wieder kritisierte Lagarde die deutschen Handelsüberschüsse. Lägen diese bei bis zu vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts, würde sie ihren Wolfgang in die Arme schließen. Die vielen alten Menschen konsumierten sowieso nicht soviel im Land, erklärte Lagarde am Donnerstag, deshalb gehe es in Ordnung, wenn die Welt im kleinen Rahmen mit deutschen Waren überzogen würde. Bei 8,5 Prozent hört der Spaß aber auch unter Kapitalisten auf. Die BRD hat 2016 Güter und Dienstleistungen im Wert von mehr als 1,2 Billionen Euro exportiert – das ist beinahe so viel, wie in Spanien 2016 i...