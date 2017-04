»So leicht befreit man sich nicht von Gewalt«

In »Voir du pays« (Aus Sicht des Landes) spielen Sie eine junge französische Soldatin, die nach einem Afghanistan-Einsatz mit ihrer Einheit Zeit auf Zypern verbringt, in einem Luxushotel. Beim Internationalen Frauenfilmfestival in Dortmund lief der Film in der Reihe »Alles unter Kontrolle«. Meinen Sie, das war die richtige Kategorie?

Die Soldatinnen im Film – auch die von mir gespielte Aurore – können ihre Gewalterfahrungen im Krieg in Afghanistan besser verarbeiten als die Männer in ihrer Einheit. Weil sie offener damit umgehen. Sie haben mehr Selbstkontrolle, auch im Umgang mit posttraumatischem Stress.

Letztlich aber werden sie von der Armee kontrolliert, gewaltsam. Alles dreht sich darum, Soldatinnen und Soldaten ihrer Befehlsstruktur zu unterwerfen. Historisch ist dort alles auf Männer abgestimmt, um sie für den Krieg gefügig zu machen. Im Film soll die Gruppe inmitten von Touristen Entspannung finden, im Militärjargon »Dekompression« genannt, u...