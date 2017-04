Kulturzeit extra: Die Türkei am Scheideweg

Wie das Referendum eine Nation spaltet

Drei Tage vor der Abstimmung fragt »Kulturzeit extra« nach den Befindlichkeiten und der Lebenswirklichkeit der in Deutschland, Österreich und der Schweiz lebenden Türken. Warum fühlt sich die Mehrheit von ihnen auch nach Jahrzehnten noch so sehr mit der Türkei verbunden und will – so wird es oft hingestellt – unsere Werte von Meinungsfreiheit und Liberalität nicht teilen?

3sat, Do., 19.20

Rommel

März 1944. Der Feldmarschall Erwin Rommel, zu dieser Zeit längst Ikone der kriegsverherrlichenden Militaristen im faschistischen Deutschen Reich, ist als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B an der ...