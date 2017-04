Mahnwachen am Fliegerhorst

Die Ostermärsche verbinden Jahrzehnte des Engagements gegen die Atombombe, gegen Kriege in Vietnam, am Persischen Golf, oder in Afrika. In diesem Jahr hat der Widerstand gegen die atomare Bedrohung besondere Aktualität: Neu entwickelte, »besser nutzbare« Wasserstoffbomben »B 61-12« werden stationiert, davon rund 180 in Europa. Etwa 20 davon sollen bis zum Jahr 2020 im rheinland-pfälzischen Büchel in Position gebracht werden. Friedensaktionen vor dem Tor des Fliegerhorsts der deutschen Luftwaffe nahe Koblenz, der die Massenvernichtungsmittel beherbergt, haben Tradition. Auch zu Ostern finden dort Aktionen statt.

Nach Recherchen des ZDF-Magazins »Frontal 21« wurde der Fliegerhorst für weit mehr als 100 Millionen Euro modernisiert. Die finanziell aufwendige Umrüstung der Bundeswehr-»Tornados«, mit denen die neuen Nuklearsysteme ins Zielgebiet transportiert werden können, betrifft die Mechanik sowie große Teile der Bordelektronik. Für die »nukleare Teilhabe« w...