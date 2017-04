Verfestigte Ungleichheit

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den fünften Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt. Demzufolge besitzen die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des Nettovermögens. Dieses lag im Jahr 2013 bei 4,9 Billionen Euro. Die untere Hälfte der Haushalte kam danach nur auf rund ein Prozent. Daneben hätten die unteren, einkommensschwächeren 40 Prozent der Beschäftigten 2015 real, also bereinigt um Preissteigerungen, weniger verdient als Mitte der 90er Jahre. In der Studie heißt es zudem: »Der Anteil der Menschen, die materiellen Entbehrungen ausgesetzt sind, lag stabil auf einem niedrigen Niveau.« Zuletzt habe er bei 4,4 Prozent gelegen. Der Anteil derer, die als armutsgefährdet gelten, habe sich lange Jahre kaum bewegt und zulet...