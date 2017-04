Einen wunderschönen guten Morgen! Nach dem 19. Spieltag der Primera División im Balltreten für Jungs bei Vizeweltmeister Argentinien bleiben die Boca Juniors mit einem vor allem spielerisch überzeugenden 3:1 Erfolg bei Vélez Sársfield im Speckgürtel von Buenos Aires weiterhin auf Meisterschaftskurs. Fünf Punkte Vorsprung hat man auf die wiedererstarkten Newell’s Old Boys (Rosario, Provinz Santa Fe), dem ehemaligen Klub von Lionel Messi. Knapp dahinter melden auch Estudiantes de La Plata, Papstklub San Lorenzo de Almagro und selbst River Plate (später 2:0-Sieg gegen Quilmes im Monumental nach zwei Toren von Supertalent Lucas Alario, Argentiniens Schmuckstück, der ein bisschen an den Uruguayo Enzo Francescoli erinnert, Vorbild von Zinedine Zidane und aktuell Sportdirektor von River) noch Titelansprüche an. Wenngleich die Riverplatenses bei zuletzt vier Siegen hintereinander und zwölf Spieltage vor Saisonschluss immer noch acht P...